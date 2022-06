Booba : de retour sur Twitter, il clashe Instagram et Karim Benzema

Un retour musclé !

Booba et les réseaux sociaux, c'est un peu "Je t'aime moi non plus". Alors qu'il a été suspendu quelques heures de Twitter après qu'une "star" de télé-réalité ait porté plainte pour harcèlement, son compte sur le réseau de l'oiseau bleu a été réouvert. Et, plutôt que de faire profil bas, le Duc a repris sa "guerre" contre les influenceurs comme si de rien n'était. Plus fort encore, il s'en est pris à Instagram qu'il accuse de tout faire pour essayer de fermer le compte OKLM qu'il utilise habituellement pour communiquer sur ce réseau. C'est sûr qu'à ce rythme-là, tout le monde va en avoir marre et il ne va plus lui rester que Snapchat ou TikTok pour communiquer.