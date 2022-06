Booba : son compte Twitter suspendu !

Vous ne pouvez plus suivre le Duc sur le réseau.

Il pensait que son compte sur Instagram, OKLM, allait être le prochain à sauter après son compte officiel. Booba n'avait pas vu venir que Twitter allait être le plus rapide et que le réseau à l'oiseau bleu allait être le premier à le suspendre. En effet, le compte officiel du Duc, @booba vient de disparaître. Si vous vous y rendez, voici ce que vous allez voir.

Il faut croire que son combat contre les influenceurs et la télé-réalité a été trop loin et que même Twitter pourtant beaucoup plus permissif qu'Instagram a trouvé que B2O a été beaucoup hardcore dans ses attaques. Résultat, le voilà privé d'un nouveau moyen de communication alors que son compte Instagram subit également de multiples censures et ralentissements qui ont poussé le Duc à porter plainte d'ailleurs.