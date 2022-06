Timal atteint le 15 ème son de la série et sors "La 15"

Timal revient avec le quinzième épisode de sa série de freestyles et nous balance près de trois minutes de pur kickage comme il sait si bien le faire. Après "Filtré" en feat avec le drilleur du moment Gazo et son apparition dans le son "T'abuses" de Uzi avec ISK, Timal fait son come-back en solo et décide pour cela de frapper très fort !