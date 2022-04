Travis Scott tête d'affiche d'un festival, une première depuis "Astroworld"

La Flame est de retour.

Pour la première fois depuis le drame de l’Astroworld, Travis Scott va remonter sur la scène d’un festival, en Amérique du Sud.

Tout le monde se souvient du drame qui s’est produit en novembre 2021. Comme depuis plusieurs années, l’artiste organisait son fameux Astroworld Festival, jusqu’à ce que l’événement vire au cauchemar. Suite à un mouvement de foule et une piètre gestion de la sécurité, dix personnes sont mortes et des centaines d’autres ont été blessées. Un véritable drame pour les familles des victimes, pour les blessés, pour les organisateurs et pour Travis Scott. Avec les multiples plaintes déposées, ce dernier a du faire face aux répercussions causées par le drame. En première ligne, un procès à plusieurs millions de dollars, la perte de plusieurs contrats et de collaborations notamment avec Dior et surtout la culpabilité. Travis Scott a mis du temps avant de véritablement s’exprimer sur ce qu’il s’est passé, mais il s’est surtout mis en retrait, jusqu’à maintenant.

Depuis les événements, le rappeur de 30 ans essaie de se racheter et de redorer son image. Si le chemin semblait très long au départ, désormais les choses semblent aller de mieux en mieux. En effet, les fans de La Flame ont pu le retrouver sur plusieurs morceaux notamment sur le titre "Hold that heat" de Southside en feat avec Future et il a même lancé la promotion de son album "Utopia". Cependant, ce n’est pas la seule bonne nouvelle pour Scott.

Le Festival Primavera Sound, qui a lieu chaque année dans plusieurs pays d’Amérique du Sud, a dévoilé la line-up de son édition 2022. Elle se déroulera du 04 au 13 novembre. Des artistes tels que Jack White, Björk, Lorde, Charli XCX sont présents, tout comme Travis Scott ! Le rappeur fait partie des têtes d’affiches et est programmé sur trois jours. Il donnera un premier concert à Sao Paulo au Brésil le 6 novembre, un second en Argentine à Buenos Aires le 12 novembre, puis terminera à Santiago au Chili pour une troisième date le 13 novembre. Un sacré programme.

Le tout nouveau papa était remonté sur scène, pour la première fois en 2022 (et la première fois depuis le drame) lors d’une soirée privée en marge de la cérémonie des Oscars, mais ce sera la première fois en tant que tête d’affiche d’un gros festival.

Travis Scott se remet sur pieds petit à petit…