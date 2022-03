Travis Scott s'engage pour la communauté

Après le drame de l'Astroworld Festival.

Il l'avait promis, il l'a fait. Après la catastrophe de l'Astroworld Festival le 5 novembre 2021 qui a fait dix morts et des centaines de blessés, Travis Scott, accusé d'être en partie de responsable du mouvement de foule qui a entraîné la tragédie, avait promis qu'il s'engagerait auprès de la communauté pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. Le rappeur qui vient d'être papa pour la deuxième fois l'a fait. Il a lancé le programme Heal et apporté lui-même cinq millions de dollars de fond.

Une partie de cette somme va servir à financer groupe de travail sur la sécurité des événements de la Conférence des maires des États-Unis qui s'efforce de "répondre efficacement aux défis de sécurité auxquels sont confrontés l'organisation des événements à grande échelle". Le plan proposé par La Flame qui se nomme "HEAL", plaide en faveur des recommandations de ce groupe pour les utiliser comme "nouveau plan de sécurité pour tous les festivals à grande échelle à l'avenir".

Mais le projet de Travis Scott va bien plus loin. Ses millions de dollars doivent aussi servir à soutenir et à aider les jeunes. L'une de ses initiatives consiste à financer des bourses d'études d'un million de dollars pour les étudiants des collèges et universités noirs. Avec l'aide de Scott, le Fonds de bourses d'études Waymon Webster offrira ainsi des bourses d'études de 10,000 $ à ceux qui ont du mal à financer leurs études.

Une autre initiative du programme vise à aider financièrement les jeunes qui se débattent avec des problèmes de santé mental. Le rappeur financera des lignes d'assistance téléphonique et de conseils numériques et mettra également en place des programmes gratuits pour les familles à faibles revenus.

La troisième initiative du programme HEAL de Travis Scott est le développement du Scott's CACT.US Youth Design Center, "un espace de création à but non lucratif pour les jeunes artistes, designers, innovateurs technologiques, qui comprend aussi un studio, un espace de travail et propose des formations professionnelles et des apprentissages pour l'éducation des jeunes".

Evidemment, ça ne fera pas revenir les personnes qui ont perdu la vie lors de l'Astroworld Festival mais très touché par la tragédie, Travis Scott avait promis de s'engager, il faut bien reconnaître qu'il vient de le faire et pas en jouant petits bras.