Travis Scott papa pour la deuxième fois

Kylier Jenner vient d'accoucher

Professionnellement parlant, Travis Scott n'est pas dans la meilleure période de sa carrière. Mais, personnellement, les choses vont pour le mieux puisque sa compagne, Kylie Jenner, vient d'accoucher de son deuxième enfant, un petit garçon dont on ne connaît pas encore le prénom. Le bébé est né le 2 février 2022, une date symbolique puisqu'en abrégé cela s'écrit 2/2/22 soit aussi un jour et quatre ans après sa grande soeur Stormi. L'influenceuse a posté sur son compte Instagram une photo en noir et blanc sur laquelle on peut voir une petite main poing serré et un bras potelé en photo. Sans trop s'avancer, on peut penser que c'est Stormi qui tient la main de son petit frère. Un cliché très mignon. Pour une fois, elle n'a pas versé dans l'emphase ou le trop plein mais l'avantage c'est que tout le monde a compris et se réjouit de cette nouvelle.