Drake : les streams de "Take Care" s'envolent depuis la grossesse de Rihanna

Drake fait l’objet de moqueries depuis l’annonce de la grossesse de son ex Rihanna. Seul point positif ? les streams de son album "Take Care" ont fait un bond de 15% !

En dehors de leur musique, les stars américaines (et particulièrement les rappeurs) suscitent très souvent de nombreuses interrogations. Qu’il s’agisse d’argent ou d’amour, leur vie personnelle est scrutée dans les moindres détails. L’intérêt grandit davantage lorsqu’une célébrité est en plus, en couple avec une autre star. Et dans le rap game US, il y a de quoi faire. Entre Beyoncé et Jay-Z, Cardi B et Offset ou encore Rihanna et A$AP Rocky, la liste est longue. Et c’est justement la relation de la milliardaire qui fait couler beaucoup d’encre. Après avoir gardé leur relation secrète pendant un moment, officialisé leur couple et suscité l’intérêt de toute la toile, aujourd’hui, c’est la déclaration de la grossesse de Rihanna qui affole internet.

Le couple a annoncé l’arrivée de leur premier enfant sur les réseaux, à travers un shooting photo. Les artistes (et les fans) ont été nombreux à féliciter l’heureux couple, mais c’est surtout Drake qui s’est retrouvé malencontreusement dans la tourmente. En effet, le Canadien ne s’est jamais débarrassé de cette image "d’ex qui n’a pas réussi à tourner la page" et il en subit désormais les conséquences. De plus, le fait qu’il unfollow Rihanna et A$AP Rocky après la nouvelle n’a certainement pas aidé son cas. Entre les commentaires moqueurs et les parodies, Drake est devenu un mème !

Cependant, Champagne Papi a eu droit à une surprise, pour le moins étonnante, en réaction à la grossesse de son ex. Son album "Take Care", sorti il y a 11 ans a vu ses streams augmenter de 15% sur Spotify ! Le titre éponyme en feat avec Rihanna sur le projet en est certainement la cause. Comme quoi, Drake n’est probablement pas le seul à se sentir nostalgique d’une certaine époque. Qu’il s’agisse ici d’une vague de soutien au rappeur ou d’une autre sorte de moquerie, quoi qu’il en soit, c’est une bonne nouvelle pour Drake.