Drake : les chiffres dingues de "Certified Lover Boy"

Certains l'avaient annoncé fini. Nous-mêmes, on doutait beaucoup de la capacité de Drake à produire à nouveau de la qualité sur tout un album, d’autant plus quand la sortie de cet album a été retardé pendant presque deux ans. Mais avec "Certified Lover Boy", le canadien aura montré qu'il était toujours bien en place, même si le projet ne contient pour l'instant aucun single de la potée de ses précédents cartons comme "One Dance" ou autres. Toutefois, les chiffres de ventes de CLB demeurent toujours aussi dingues.

La statistique est d'ailleurs sortie cette semaine, et elle est assez folle. Le dernier album de Drake a franchi la barre des deux millions d'exemplaires écoulés, et c'est le seul projet de rap US sorti en 2021 à avoir atteint ce stade. Le tout, en étant sorti en septembre, soit il y a seulement 4 mois. Ca n'en fait pas le plus grand succès du rappeur canadien, pour l'instant, mais ça place le disque devant "Scorpion" et devant "Views", sortis en 2018 et 2016.

.@Drake's 'Certified Lover Boy' has now sold over 2 million total units in the US. It's the only 2021 rap album to reach this milestone — chart data (@chartdata) January 6, 2022

Pourtant la compétition était assez forte, avec un paquet de grosses têtes qui ont sorti leur projet dans l'année, comme Kanye West, Lil Nas X, J. Cole, Polo G et quelques autres, mais c'est évidemment Drake qui a une fois de plus presque tout raflé. Il se situe même devant Adèle en termes de ventes, une belle performance de plus pour le canadien. Et vous, qu'avez vous pensé de l'album?