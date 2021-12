Drake et Kanye West choquent les policiers avec leur concert

Nous, ce qui nous choque, c'est qu'ils soient déjà à nouveau potes.

Le rap a toujours une une admiration un peu malsaine pour les gangsters, ces figures qui étaient longtemps les seuls exemples de réussite économique qu'on pouvait donner aux jeunes noirs des ghettos américains. Ainsi, on a même fini par inventer le gangsta rap, ce style où les rappeurs se revendiquent membres de gangs, en faisant des choses illégales, avec des codes particuliers. Mais peu de rappeurs étaient véritablement impliqués dans des gangs, et du coup, les rappeurs ont énormément jouer sur les clichés et le côté mystique du gangster.

Kanye West fait un peu partie de ces artistes qui fantasment l'univers de la street, mais n'en ont jamais vraiment fait partie. Et il voue visiblement une admiration sans failles à Larry Hoover, fondateur d'un des plus gros et plus violents gangs du Chicago des années 70. Hoover, emprisonné à vie pour de nombreux chefs d'inculpation (meurtres, trafics, extorsion), prône aujourd'hui la paix entre les différents gangs de Chicago et Kanye West s'est donné pour mission de le faire libérer.

Pour cette mission, il a appelé Drake, avec qui il s'est subitement réconcilié (preuve que tous ces clashs, c'est simplement du cirque et du divertissement). Ils ont décidé à deux de donner un concert dans le but de faire libérer Hoover (ce qui a très peu de chances d'arriver, honnêtement). Mais visiblement, les fédéraux sont outrés et choqués par cet évènement. D'après TMZ, les forces de l'ordre se sont déclarées surprises et agacées de voir 2 superstars du rap soutenir un criminel condamné qui est selon eux de la pire espèce.

Il est vrai que même avec toutes les bonnes intentions du monde, on a du mal à croire que la "repentance" de Hoover est sincère, après 30 ans passés à tirer les ficelles depuis sa cellule, en envoyant de jeunes Noirs faire la guerre dans les rues et prendre les risques à sa place. Et on est également surpris que les deux stars qui lui apportent du soutien en ce moment soient Kanye West et Drake, les deux rappeurs les moins gangstas de l'histoire du rap US.