Jul est désormais plus gros vendeur de l'histoire du rap français !

L'OVNI vole au-dessus du game français.

Les ventes ne sont pas toujours un gage de qualité. Mais elles donnent tout de même un bon aperçu de la manière dont un artiste est symbolique pour une génération précise. Et depuis 2014, on ne peut pas le nier : Jul est devenu une figure emblématique du rap français. Il a même changé les règles du jeu, en sortant 4 albums par an, en alternant séances de kickage longues et énervées avec des chansons autotunées qui peuvent parler d'amour. Cette année plus que les autres, l'OVNI est sur le trône du game français.

En effet, le rappeur marseillais vole autour des 5,5 millions de ventes d'albums, depuis le début de sa carrière, ce qui en fait simplement le plus gros vendeur d'albums de l'histoire du rap français, devant MC Solaar, Gims ou Booba. C'est évidemment "My World", sorti fin 2015, qui est toujours son plus gros succès. Mais en 2021, Jul aura aussi été le plus gros vendeurs avec 747 000 albums écoulés, bien aidé par ses collègues sur "13'Organisé" et "Classico Organisé". Son tout dernier projet "Indépendance" est lui aussi déja certifié disque d'or, 3 semaines après sa sortie.

Au delà des ventes, l'esprit de Jul, le partage, la bienveillance, le travail, semble s'être propagé au reste du rap game français, qui semble depuis vouloir multiplier les collaborations et les projets de groupe. A l'image d'un Sofiane, l'OVNI aura été depuis deux ans un véritable entrepreneur pour le rap français, en lui donnant un nouvel élan, mettant la lumière sur des talents moins cotés que lui sans oublier d'inviter les pionniers de cette musique comme IAM et Le Rat Luciano. Pour ceux qui en doutent encore, Jul est un véritable amoureux de ce rap français, et si vous en voulez la preuve on vous suggère d'écouter les morceaux qu'on a mis dans l'article. Kickage garanti !