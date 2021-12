Jul te fait gagner un T-Max !

C'est Noël avant l'heure avec le J.

On apprenait récemment la collaboration entre la marque de Jul, D'Or et de Platine et Reebok et justement, dans le cadre de cette collaboration, un concours a été lancé. Il permet de gagner plein de cadeaux, notamment un T-Max !

TMax D’Or et de platine x Reebok toujours a gagner ???????? https://t.co/7GJ7vvgD7K pic.twitter.com/QafaK0K5jo — Jul (@jul) December 21, 2021

Le partenariat avec Reebok a donné une ligne de vêtements ainsi que deux paires : une Reebok Premier Road Plus VI ainsi qu’une Reebok CL Legacy AZ aux couleurs de notre ovni préféré et désormais, ce partenariat permet de remporter des places pour le concert du J au Vélodrome, des packs "Indépendance" avec le CD de l’opus et un bob en cadeau et bien évidemment, le lot numéro un : un T-Max 560 aux coloris "d'Or et de Platine x Reebok".

Pour tenter de remporter un de ces jolis cadeaux et pourquoi pas, le gros lot, il faut commander un article sur le site de la marque du rappeur marseillais et le tour sera peut-être joué...

Jul vous fait profiter de son bonheur, lui qui a encore établi une très belle première semaine avec son dernier album "Indépendance" qui est lié avec l'opération. Il a scoré 29.392 ventes en première semaine et son disque va clairement devenir disque d'or, comme à chaque fois.

29.392 ventes en première semaine pour Jul avec « Indépendance » ! ???????? @jul



???? 12.815 physique (44%)

???? 564 téléchargement (2%)

???? 16.013 streaming (54%) pic.twitter.com/6KdD3jdOw4 — DéRap ! ???? (@DeRapFr) December 17, 2021

Bonne chance et bonnes fêtes !