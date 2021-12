Roddy Ricch certifié diamant pour "The Box"

Quelques jours avant la sortie de son deuxième album.

La fin d'année 2021 est sans aucun doute celle de Roddy Ricch. Alors qu'on attend avec impatience la sortie de son deuxième album, "Live Life Fast" annoncé pour le 17 décembre, le rappeur de Compton a aussi eu l'honneur de recevoir un disque de diamant pour son titre "The Box" tandis que son premier opus, "Please Excuse Me For Being Antisocial" a fêté ses deux ans le 6 décembre dernier.

Il n'a pas fallu longtemps à Roddy Ricch pour passer de la certification 8x platine à l'étape supérieure, le diamant, ce qui correspond à 10 millions de ventes aux Etats-Unis. C'est, évidemment, la première fois qu'il atteint un tel stade, peut-être fera-t-il aussi bien avec un des morceaux de son prochain opus, qu'il a garanti sans skip.

Toujours est-il qu'il a reçu son disque de diamant de la part de la Recording Industry Association of America (RIAA) lors d'un dîner auquel on assisté plusieurs de ses amis.

"Ouais, Ouais, mec… 10 d'entre elles, mec", peut-on entendre Roddy dire dans une vidéo postée en story sur Instagram alors qu'on lui présente sa récompense.