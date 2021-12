Roddy Ricch : La date et la cover de son album révélées

Le rappeur en dit plus sur ce projet.

Roddy Ricch s'apprête à faire son grand retour avec son si attendu deuxième album "Live Life Fast". Ce deuxième opus est prévu pour le 17 décembre 2021, deux ans après la sortie de son premier projet "Please Excuse Me For Being Antisocial" qui a connu un succès retentissant. L'impatience est donc énorme chez les fans mais aussi chez les amateurs de bon rap !

C'est sur son compte Instagram que les fans ont pu découvrir la cover de ce tout nouveau projet. On y voit le rappeur au volant d'une voiture, roulant à pleine vitesse, le tout dans un univers assez sombre... Une image qui colle bien au titre de l'album ("vivre sa vie à fond") et à la vie qu'il mène justement, à 100 à l'heure.

La tracklist, pas encore dévoilée, est très attendue. La seule chose que l'on sait actuellement, c'est que l'album sera composé de 18 titres pour une durée totale de 51 minutes. C'est, en tout cas, ce qui ressortait d'une photo de studio divulguée en septembre. En outre, le rappeur de Compton a déjà indiqué qu'il voulait une "no-skip policy", autrement dit, un disque où personne en sautera un track, ce qui en dit long sur les ambitions de Roddy Ricch.

"Livelifefast 12/17 passe le mot", a-t-il écrit sur Instagram tout en partageant la pochette officielle de l'album. Voiture de sport de luxe, vitesse grand V et sa Double R chaîne au cou... La fast life comme on la rêve...