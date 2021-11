Kanye West : Justin Bieber et Roddy Ricch étaient invités à son Sunday Service

Une performance donnée en live stream.

Kanye West et sa chorale du Sunday Service ont performé lors d’un live diffusé en streaming. Pour l’occasion, Ye a fait appel à Justin Bieber, Roddy Ricch et même Marilyn Manson.

Halloween est une véritable tradition aux États-Unis. L’occasion pour tous et en particulier les stars, de se déguiser et d’organiser des événements plus extravagants les uns que les autres. S’il y en a bien un qui est connu pour son extravagance, c’est Kanye West (sa récente coupe de cheveux en est la preuve). Pourtant, c’est dans la simplicité et tout de blanc vêtu que le rappeur a marqué le coup le dimanche 31 décembre.

Kanye West semble avoir mis de côté ses problèmes judiciaires avec la célèbre chorale puisqu'ils ont donné un live diffusé sur Thriller et Fite TV pour 10 dollars le stream. Accompagné d’une chorale d’enfants, ils étaient tous habillés en blanc entourés d’un public tout en noir. Une mise en scène agencée dans les moindre détails, comme Yeezy l’a toujours fait pour ses Sunday Services. Ils ont tous interprété des morceaux de son dernier album "Donda" en compagnie de Justin Bieber et Roddy Ricch. Ce dernier a d’ailleurs présenté pour la première fois en live, sa collaboration de l’album avec Ye sur le titre "Pure Souls". De son côté, Justin Bieber a repris "Come to Life", "No Child Left Behind" ou encore "Hurricane".

A VOZ! ❤️



Justin Bieber cantando durante o Sunday Service ao lado de Kanye West hoje (31 de outubro). pic.twitter.com/GW2CMYMpHL — Suporte Justin Bieber Brasil (@jbsuportebr) October 31, 2021

Le chanteur Marilyn Manson était également présent. Kanye a fait appel à lui comme il l’avait fait lors de la session d’écoute de "Donda" à Chicago en août dernier. Encore une fois, sa présence questionne et interroge tout autant que les sourcils de Ye, rasés pour le Sunday Service. Quoi qu’il en soit, le live rempli d’émotion semble tout de même avoir été une réussite et c’est le principal !