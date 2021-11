Freeze Corleone bientôt de retour ?

Son manager livre de précieuses informations.

Freeze Corleone est un rappeur discret, un homme de l'ombre. Depuis le succès de "La Menace Fantôme", on l'a peu vu et peu entendu. Mais cela ne veut pas dire que le rappeur du 667 ne travaille pas, bien au contraire. Selon son manager, Shone, ancien membre du Ghetto Fabolous Gang, il est même en plein processus créatif et serait, selon ses dires, déjà "en 2025".

Dans un tweet, il a écrit :

"Freeze c’est une galère. Il a des tracks de bâtard depuis LMF dans son frigo, je ne sais pas comment il fait pour ne pas jeter ce napalm audiophonique sur le rap français. Je n’aurais pas résisté personnellement, j’aurais atomisé l’industrie avec depuis. Il est minimum en 2025 dedans. C’est trop."