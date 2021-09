Or Noir : découvrez le tracklisting de la BO de la saison 2

La bande-originale sera disponible le 24 septembre.

Après le succès de la saison 1 de la série "Or Noir", maintenant disponible sur 6play, les producteurs ont vu les choses en grand pour la saison 2. Premièrement, d'autres rappeurs rejoignent les rangs du casting et se donneront la réplique : ISK, Koba LaD, RK, Franglish et Rimkus par exemple. Ensuite, "Or Noir" a pour volonté de s'installer dans le paysage de la culture urbaine et pour cela, une nouvelle saison ne pouvait exister sans bande-originale. Le premier extrait, "Ouais Igo" de Fianso, a été dévoilé le 3 septembre dernier et donne un avant-goût de ce qui nous attend le 24 septembre prochain.

La tracklist se révèle longue et de qualité avec 24 morceaux, tous interprétés par des rappeurs francophones originaires de toutes les villes et qui ont répondu présents : Lacrim, Rimkus, Timal, Koba LaD, Leto, Guy2bezbar, Larry, Sasso, Kofs, Frenetik, Youssoupha, ISK, Sadek, Kofs, Nahir, Tissmey, Sams, Bigy, Nkess, Franglish ou encore Zamdane.

Pour la cover du projet, on salue le travail de David Delaplace :