Tory Lanez & Chris Brown : l’annonce de leur album commun fait beaucoup de bruit

Leur passé fait réagir les internautes.

La nouvelle a été lâchée par Tory Lanez. Un album commun avec Chris Brown est en préparation. Une annonce qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, notamment à cause du passé violent des deux artistes envers les femmes.

Tory Lanez a présenté son album "Playboy" à travers un concert virtuel le 2 mai. Lors de l’interview donnée par DJ Carisma après le concert, le rappeur et chanteur canadien a fait plusieurs déclarations. D’abord, il a commencé par annoncer un featuring avec DaBaby et un second avec Yung Bleu. Ensuite, l'interprète de "Band A man" a annoncé qu’un album commun avec Chris Brown allait se faire. Une bonne nouvelle pour les fans de R&B qui ont déjà pu avoir un avant-goût d’une collaboration entre les deux grâce aux morceaux "The Take", ou encore "Feels" sorti en février dernier. Aucune date n’a pour le moment été précisée, mais le projet est bien confirmé. Il y a quelques mois, un projet commun entre Chris Brown et Drake avait été évoqué, mais il semblerait que Breezy collabore finalement avec l’ex de Megan Thee Stallion.

Suite à l’annonce, il n’a pas fallu longtemps pour que le passé des deux stars ne refasse surface. En effet, les deux ont eu (ou ont encore) des problèmes avec la justice pour des cas d’agressions et de violences envers les femmes. Pour Tory Lanez, ce dernier continue de clamer son innocence et assure n’avoir jamais tiré sur Megan Thee Stallion. L’affaire est toujours en cours et le rappeur s’est vu interdire par un juge de parler de l’affaire en public. En ce qui concerne Chris Brown, tout le monde se souvient des coups qu’il a porté sur son ex Rihanna en 2009. L’interprète de "Go Crazy" a d’ailleurs été condamné pour agression par la justice américaine. Au vue de leurs antécédents, les réactions ont été nombreuses sur Twitter suite à l’annonce de leur album commun. La twittosphère s’est lâchée :

"Tory Lanez & Chris Brown qui arrivent ensemble pour faire l’album des violences domestiques de l’année"

Tory Lanez & Chris Brown coming together to make the domestic violence album of the year pic.twitter.com/Jbt110jjN2 — Sam Olve Walker (@samwalkeroffica) May 3, 2021

"Chris Brown et Tory Lanez quand ils voient une femme dire que leur album commun craint"

Chris Brown and Tory Lanez when they see a woman say their joint album sucks pic.twitter.com/wS9qD6ZaYz — TokenBK (@TokenBK1) May 3, 2021

"Tory Lanez et Chris Brown qui font un album ?? C’est "Violence domestique" la comédie musicale"