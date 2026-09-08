Par Remi Gene

Zinedine Zidane et Adidas ont à nouveau rassemblé leurs forces pour proposer un modèle incroyablement stylé de la Adidas Predator, une paire bien connue de tous les amateurs de football.

Ceux qui ont aimé et consommé le football dans les années 90/2000 savent qu'on pouvait repérer chaque style de joueur par rapport à sa paire de crampons. Ceux qui portaient des Mercurial, on savait déjà qu'ils ne passeraient pas beaucoup le ballon. Ceux qui portaient des Koppas, ils étaient un peu lents, ne dribblaient pas des masses, mais ne perdaient pas la balle, et enfin, il y avait les porteurs de Adidas Predator, très nombreux à l'époque. Une paire mythique, qui se réinvente en 2026 par ce modèle sublime, issu d'un partenariat avec Zinedine Zidane.

Car Zidane est devenue l'égérie d'Adidas en 1996 et ce partenariat fête donc ses 30 ans cette année. Pour marquer le coup, la marque aux 3 bandes a décidé de ressortir un tout nouveau modèle de Predator, et honnêtement, c'est sublime. Le choix des couleurs, avec du blanc et du doré, qui rappelle un peu certains maillots du Real, est une très bonne idée. Ce qui frappe, c'est surtout la présence de nombreux détails : la fameuse reprise de volée de Zizou en finale de Ligue des Champions figure sur la languette, ainsi que des écritures sur lesquelles on peut lire "30", ou encore "ZZ", sur les élastiques. Même son surnom, stylisé pour l'occasion en "ZI3OU", est présent à l'intérieur et à l'extérieur de la semelle.

Bref, une paire vraiment très stylée, qui reprend tous les éléments techniques de la Predator actuelle, avec un design vraiment beau. La paire de crampons sera disponible à l'achat en ligne dès aujourd'hui, 8 septembre, à partir de 10h sur la boutique Adidas. On vous conseille d'être vifs, car on ne sait pas s'il y aura assez d'exemplaires pour tout le monde.