Adidas nous régale pour la Fête de la Musique avec Leto, Ven1, La Mano 1.9, Wixo & LA2S,...

Le City Adidas Playground ZZ a décidé de prendre les choses en main pour la Fête de la Musique en proposant une journée spéciale au casting de folie : que des beaux noms du rap FR, et même la diffusion des matchs de Coupe du Monde !

Beaucoup d'actualités ce weekend, avec d'un côté la Coupe du Monde qui bat son plein et pas mal de matchs passionnants, et de l'autre, la Fête de la Musique, prévue pour le 21 juin comme tous les ans depuis sa création en 1982. Vous êtes sûrement nombreux à vous demander comment fusionner vos deux passions, la musique et le foot, et Adidas a trouvé le moyen idéal en organisant un énorme évènement gratuit dans son tout nouveau lieu éphémère, "Le City", situé à Saint-Denis.

C'est au Playground Adidas, rebaptisé plus tard Playground ZZ en hommage à la légende Zinédine Zidane, que "Le City" a vu le jour de manière temporaire. Du 16 au 21 juin, plusieurs boutiques éphémères ont été mises en place, ainsi que des écrans pour diffuser les matchs de la Coupe du Monde. Et pour clôturer tout ça le 21 juin, Adidas nous propose une journée entière de régalade. Vous retrouverez vos pop-up stores préférés, mais surtout, des concerts de rap organisés dans l'après-midi, avec de gros noms du game comme Leto, La Mano 1.9, mais aussi Wixo & LA2S qui sont partout en ce moment, Ven1, et enfin, Bilouki.

Les matchs (Espagne / Arabie Saoudite et Belgique / Iran) seront diffusés sur grand écran, mais ce n'est clairement pas la priorité de la journée : les rappeurs seront au centre de l'attention. L'évènement est apparemment complet, et réservé aux habitants de Saint-Denis et Pierrefitte, mais si vous êtes du coin vous pouvez peut-être joindre la mairie pour savoir s'il reste des places. Quoiqu'il en soit, l'initiative est belle, avec une marque, un lieu, et une mairie, qui s'associent pour offrir aux habitants la possibilité d'assister à un véritable gros évènement, on aimerait bien voir ce genre d'initiatives étendues à d'autres endroits ! Et pour ceux qui ne sont pas de Saint-Denis, on se donne rendez-vous à La Bastille, où ce sera aussi le feu, avec Tiakola, Ronisia, RnBoi,...