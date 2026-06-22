Le maillot extérieur de l'Equipe de France 2026 victime de son succès : il est introuvable

Le maillot extérieur porté par l'Equipe de France pour la Coupe du Monde 2026 est un véritable carton, mais il est désormais impossible pour les fans de s'en procurer via les plateformes officielles.

Comme à chaque Coupe du Monde de football, les équipementiers se frottent les mains : c'est le moment où ils vendent le plus de maillots et de produits dérivés autour du football (survêtements, ballons,...), grâce à la formidable publicité offerte par les joueurs, qui s'affrontent tous les jours en portant les derniers maillots de Nike, Adidas, Puma, Kappa,... Et à ce petit jeu, certaines équipes et certains maillots attirent plus les regards que d'autres. C'est le cas de l'Equipe de France et du maillot extérieur vert, qui fait un véritable carton, au point d'être introuvable partout.

Nike a pourtant pris des risques avec ce maillot extérieur dont la couleur verte rend hommage à la Statue de La Liberté, qui est une création française, symbole de l'amitié franco-américaine. Les Bleus en vert, ça aurait pu être un flop, mais il s'agit pourtant d'un des maillots Nike les plus vendus ces dernières semaines, au point d'être désormais introuvable, sur le site de la Fédération Française de Football comme sur le site officiel de Nike. Certains détaillants l'ont peut-être encore en rayon près de chez vous, mais de manière générale, il est en rupture de stock.

En cause ? Un manque de vision de la part de la marque, qui a clairement sous-estimé le potentiel de ce maillot extérieur des Bleus vendu au prix de 110 euros. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'il n'a pour l'instant jamais été porté par les Bleus en compétition officielle, et que de nombreuses personnes ont témoigné d'un problème au niveau des coutures sur les épaules. Mais malgré le prix assez élevé et les défauts au niveau des épaules, c'est finalement ce maillot qui est dans le top ventes de Nike pendant cette Coupe du Monde. Plus affolant encore, il a été de retour en stock pendant quelques heures ce weekend, avant de se retrouver à nouveau en rupture.

En espérant que le maillot nous emmène jusqu'à la troisième étoile !