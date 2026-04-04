Central Cee dévoile le clip “WAGWAN” et enflamme les réseaux

Le rappeur britannique Central Cee frappe fort avec la sortie du clip “WAGWAN”, dévoilé fin mars et déjà très commenté sur les réseaux sociaux.

Avec cette nouvelle vidéo, l’artiste originaire de Londres continue d’imposer son style reconnaissable entre tous, mêlant flow incisif, esthétique urbaine et énergie brute. Le clip, partagé massivement dès sa sortie, a rapidement généré des centaines de milliers de vues en seulement quelques heures.

Sur ses réseaux, Central Cee a lui-même annoncé la sortie avec un message simple mais efficace : “WAGWAN VIDEO OUT NOW”, déclenchant une forte réaction de sa communauté.