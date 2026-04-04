Central Cee dévoile le clip “WAGWAN” et enflamme les réseaux

Le rappeur britannique Central Cee frappe fort avec la sortie du clip “WAGWAN”, dévoilé fin mars et déjà très commenté sur les réseaux sociaux.
Avec cette nouvelle vidéo, l’artiste originaire de Londres continue d’imposer son style reconnaissable entre tous, mêlant flow incisif, esthétique urbaine et énergie brute. Le clip, partagé massivement dès sa sortie, a rapidement généré des centaines de milliers de vues en seulement quelques heures.
Sur ses réseaux, Central Cee a lui-même annoncé la sortie avec un message simple mais efficace : “WAGWAN VIDEO OUT NOW”, déclenchant une forte réaction de sa communauté.
“WAGWAN” s’inscrit dans la continuité de la dynamique actuelle du rappeur, considéré comme l’une des figures majeures de la scène UK drill et rap international. Après le succès de son album Can’t Rush Greatness en 2025, il enchaîne les sorties et maintient une présence constante sur la scène musicale.
Avec ce nouveau clip, Central Cee confirme une fois de plus sa capacité à capter l’attention et à créer l’événement, consolidant son influence bien au-delà des frontières britanniques.