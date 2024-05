Drake répond à Kendrick Lamar avec "Family Matters"

Le clash devient fou.

Le clash entre Drake et Kendrick Lamar est à son paroxysme. Le 30 avril dernier, le diss-track de Kendrick Lamar "Euphoria" en réponse à Drake a retourné les réseaux sociaux. En 3 jours, le son comptabilise déjà plus de 20 millions de streams sur Spotify. Des chiffres hallucinants qui viennent confirmer l’attente mondiale que laissait Kendrick Lamar pendant le temps qu’il préparait ses punchlines. Le clash s’est de nouveau amplifié ce vendredi 03 mai quand K Dot dévoilait un nouveau diss-track "6:16 " , seulement sur Instagram.

Si Drake avait d'abord réagi de manière subtile sur les réseaux sociaux, ce dernier n’a pas tardé à envoyer sa réponse à K Dot. Le son "Family Matters" vient de sortir, quelques heures après celui de Kendrick. Il dure 7 min et il cible un par un ses ennemis du rap : Kendrick Lamar, Future, Metro Boomin, Rick Ross, The Weeknd et ASAP Rocky.

"Arrête d'essayer de refaire ce que je sais et va ramasser les morceaux de ta maison brisée." écrit Drizzy dans son post Instagram.

Pour commencer, le début du clip de sept minutes montre un mini-van, probablement une référence au van Dodge sur la couverture du premier album de Kendrick Lamar en 2012, "Good Kid, M.A.A.C. City", en train d'être écrasé.

Drake prétend dès le début que Kendrick Lamar a battu sa femme en la mentionnant : "Tu es le messie noir qui épouse une reine métissée / Et la crème à la vanille pour t'aider à avoir de l'estime de soi / Je veux savoir ce dont Whitney a besoin. / Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je ne sais pas ce que tu vas faire / Ils ont engagé une équipe de gestion de crise pour nettoyer le fait que tu as battu ta reine / Quand tu mets la main sur ta copine, est-ce de la légitime défense parce qu'elle est plus grande que toi ?".

🚨 DRAKE RÉVÈLE QUE KENDRICK LAMAR A BATTU SA FEMME DANS SON NOUVEAU DISSTRACK :



"Ils ont embauché une équipe de gestion de crise pour effacer le fait que vous avez battu votre femme,



— FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) May 4, 2024

Pire encore, Drake balance une bombe, en affirmant que le manager de Kendrick Lamar est le père d’un de ses enfants "J'ai entendu dire que l'un de ces petits enfants pourrait être celui de Dave Free". Simple méchanceté avec un mensonge à la clé ? C’est très probable.

🚨 DRAKE BALANCE UNE BOMBE ET AFFIRME QUE LE MANAGER DE KENDRICK LAMAR EST LE PAPA D’UN DE SES ENFANTS !!!



« J'ai entendu dire que l'un de ces petits enfants pourrait être celui de Dave Free »



— FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) May 4, 2024

Des paroles violentes qui ne sont pas prêtes d’être terminées, puisque le rappeur canadien va directement s’en prendre à ses autres ennemis et en premier lieu ASAP Rocky, qui avait déjà pris Drake pour cible dans la chanson "Show of Hands".

Drake a utilisé le vrai nom d’ASAP Rocky, Rakim Mayers, et a fait allusion à sa relation avec Rihanna alors qu’ ASAP Rocky aurait eu une relation avec la mère du bébé de Drake en train de rapper : "Le monde est en train de s'écrouler. / Je n'ai pas le droit à l'erreur / Je ne sais même pas si tu fais encore du rap parce qu'ils ne parlent que de ta forme physique à nouveau / Il faut probablement que tu aies un enfant avant de penser à lâcher à nouveau de la merde."

Tout comme sur "Push Ups", Drake s'en est pris à The Weeknd : "La musique de The Weeknd est jouée dans les endroits où les garçons ont un peu plus de fierté / C'est pour ça que tous tes amis vont à Atlanta et payent pour trouver un guide / Je n'ai pas le droit d'avoir des enfants / Je n'ai pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des autres / Je vais acheter une Ferrari d'occasion pour un rappeur et l'emmener faire un tour de cheval / Je n'ai pas besoin d'être un homme, je suis un homme"

ASAP Rocky, The Weeknd et Kendrick ne sont pas les seules personnes auxquelles Drake a répondu. Il a également eu des mots violents pour Future et Metro Boomin, en critiquant leurs récents albums : "La merde de Pluton me rend malade à l'estomac, nous n'avons jamais vraiment traversé cela Je ne sais pas ce que je vais faire / Ces gars avaient un plan et ils ont finalement trouvé un moyen de s'y glisser / Deux albums distincts, je viens de faire un malaise"

Drake a également pris le temps de répondre à son ancien collaborateur Rick Ross, qui l'a harcelé sans relâche sur les médias sociaux et sur la chanson "Champagne Moments", en rappant : "Qu'est-ce que j'ai entendu de la part de Rick / Il parle d'une opération du nez / Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je ne sais pas ce que je vais faire / Je n'ai pas eu le temps d'aller à l'école, j'ai eu le temps d'aller à l'école".

Kendrick a de nouveau sorti un diss-track après celui de Drake avec "Meet the grahams", déjà disponible sur Youtube. Ça n’en finit plus.