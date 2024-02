Mac Tyer revient sur le clash avec Rémy

"J’aurais dû produire une caillera"

En octobre dernier, on apprenait qu'une histoire d'argent, de signature, et de reconnaissance venait entacher une belle amitié du rap français. Les deux rappeurs originaires d'Aubervilliers, McTyer et Remy, s'étaient expliqués chacun de leur côté concernant l'origine de la signature de Remy dans le label de Mc Tyer. Ce dernier a voulu faire une mise au point sur cette embrouille dans l'émission OuiHustle, .

"Tout d'un coup, sur internet, je vois mon nom"

Selon l'interprète de "Moto", les deux hommes se seraient séparés sans aucune tension, mais que les attaques de Remy l'avaient particulièrement surpris : "Il sort son 3ème album, il a fait un bon buzz et de bons titres. Moi, entre-temps, je n'habite plus trop en France, je voyage, je fais mes trucs. Je lui ai dit qu'après, on se remettre comme à l'époque du premier album et on va produire des albums ensemble." [...] "Tout d'un coup, sur internet, je vois mon nom, là j'ai compris que j'aurais dû produire une caillera plutôt qu'un mec comme lui. Une caillera ne peut pas être aussi ingrate, ça n'existe pas."

Reperé par le rappeur de 44 ans, Remy avait connu la lumière en signant chez Def Jam Record. Ce dernier avait sorti "La vérité", un morceau dans lequel il dévoilait l'envers du décor, à partir du moment où la hype a commencé à stagner après le second album : "Y’a qu’moi qui crois en moi, ça répond plus aux appels, les médias m’demandent plus, les followers en baisse. Et comme la tournée est finie, j’ai plus moyen d’montrer c’que j’fais. Et j’me rappelle d’un truc qui m’a grave blessé, tous les rappeurs partaient en festival, j’me sentais laissé."

De son côté, Mac Tyer s'était donc senti visé par plusieurs phrases du morceau et avait réagi sur les réseaux sociaux : "Il était inconnu, Mac Tyer lui a donné un contrat en maison de disque", tonne le rappeur. "Il n’a pas connu la galère dans la musique puisqu'il est arrivé 'plug' par moi-même."