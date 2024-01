Gazo, Shay et SDM nommés aux Victoires de la musique

Pas sûr que ça les intéresse tant que ça.

Les nominations pour la prochaine cérémonie des Victoires de la musique ont été publiées. Parmi les artistes issus du rap ou affiliés, on retrouve Gazo, Josman, Meryl, SDM, Shay, Damso, Bigflo et Oli ou encore Yamé. Par certain pour autant que beaucoup soient présents le soir de la remise des prix d'autant qu'ils ont quand même peu de chances d'en remporter, à part ceux où le public vote qui ont couronné SCH et Ninho ces dernières années.

Artiste Masculin - Gazo

Chanson originale - SDM - Bolide Allemand

Concert - Bigflo & Oli - Damso

Création audiovisuelle - Shay / Commando

Album - Josman / J.000.$

Révélation scène - Meryl

Révélation féminine - Meryl

Révélation Masculine - Yamē