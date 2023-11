Freeze Corleone interdit de concert au Zénith de Paris

Il devait se produire ce vendredi 24 et ce samedi 25 novembre.

Freeze Corleone devait se produire ce vendredi 24 novembre et ce samedi 25 novembre avec tout le 667 au Zénith de Paris. On vient d'apprendre que les deux concerts ont été annulés comme on l'a appris via un communiqué de la préfecture de police de Paris qui craint que "des troubles à l’ordre public surviennent et que des propos antisémites, ou plus généralement attisant sciemment et explicitement la haine, qu’elle soit dirigée vers les juifs, les policiers ou la société plus globalement, soient tenus à l’occasion des représentations".

Dans ce même communiqué, la préfecture cite des paroles du rappeur "controversé" contenant "de nombreuses références complotistes et antisémites". Elle prend notamment exemple sur des textes comme "Bâton Rouge" où Freeze rappe "j’arrive déterminé comme Adolf dans les années 30" ou le morceau "So Congo" qui contient l'expression "RAF de la Shoah" ou encore "Shavkat", dans lequel il dit qu'il "préfère être accusé d’antisémitisme que de viol comme Gerald Darmanin".