Freeze Corleone "surveillé de près" par la LICRA

Personne n'est surpris...

Freeze Corleone a créé la surprise en plein mois de juillet, avec un retour fracassant via son morceau "Shavkat". Un titre dans lequel le rappeur semble repasser à quelque chose de plus "trap", moins "drill", et dans lequel il s'attaque notamment à Gérald Darmanin : "Je prefère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérard Darmanin", peut-on notamment entendre dans le morceau. Une punchline très provocante, "borderline" comme souvent avec le rappeur, qui a beaucoup fait réagir.

Notamment du côté de la LICRA. La Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme a en effet communiqué via plusieurs tweets à propos du dernier son de Freeze Corleone. Dans un des tweets, on peut notamment lire que "L’intégralité de l’album « L’attaque des clones » sera scruté de près par la LICRA, au cas où Freeze Corleone tiendrait des propos racistes et / ou antisémites dans certains de ces nouveaux morceaux". Un avertissement à ne pas prendre à la légère, quand on connait la ténacité de la LICRA sur ces sujets.

L’intégralité de l’album « L’attaque des clones » sera scruté de près par la LICRA, au cas où #FreezeCorleone tiendrait des propos à caractère raciste et/ou antisémite dans certains de ses nouveaux morceaux.https://t.co/W5CdknNKgY — Licra (@_LICRA_) July 27, 2023

Le rappeur n'a pas communiqué, la polémique suffisant à elle seule à faire la promotion du morceau. Évidemment, ici à la rédaction, on condamne toute forme d'antisémitisme, et on déteste également les pointeurs. On est tout de même étonnés que cette phrase ait fait réagir la LICRA alors que "fuck ces negros comme Christophe à l'OGC Nice", punchline située à la fin du deuxième couplet, semble être complètement oubliée par la Ligue. Un sens des priorités discutable...

Qui peut spontanément affirmer «préférer être accusé d'antisémitisme que de viol» ? Cette pathétique punchline de #FreezeCorleone en forme d'aveu doit faire réfléchir à leurs responsabilités ceux qui lui donnent de l'audience. Nous y veillerons. @booska_p @DeezerFR @spotifyfrance — Licra (@_LICRA_) July 27, 2023

On rappelle également que, bien que de nombreuses accusations d'antisémitisme ont été lancées contre Freeze Corleone, et qu'une enquête a été ouverte, celle-ci a finalement été classée sans suite. En tout cas, Internet a de quoi débattre et polémiquer pendant plusieurs semaines avec ce nouveau morceau, en attendant la sortie de "ADC" à la rentrée.