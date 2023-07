Freeze Corleone : va-t-on voir des clones du rappeur partout pour la promo de "L'attaque des clones" ?

Un sosie serbe a déjà fait son apparition.

Freeze Corleone a annoncé son nouvel album, "L'attaque des clones", sans donner de date précise. Mais, il y a quand même des choses qui semblent se passer et surtout, cette sortie pourrait être l'occasion d'un énorme coup de com avec des sosies du rappeur parisien qui surgiraient d'un peu partout. Et peut-être que cela a déjà commencé avec l'apparition d'un clone serbe de Freeze. Si on va bien dans cette direction, on peut s'attendre à quelque chose d'énorme...

En effet, il y a quelques jours, la Toile bruissait d'un rappeur serbe qui serait la copie conforme du Parisien. Il s'agirait d'un dénommé Don Skarr 13 dont la carrière débute à peine puisque ses premiers morceaux n'ont, apparemment que quelques mois. Il est littéralement le clone de Freeze auquel il a pris son flow, sa gestuelle, sa cagoule et mêmes certaines de ses rimes. Comme seule réaction, le rappeur du 667 s'est contenté de rappeler que son album "L'attaque des clones" sortira bien en 2023, laissant planer sur le doute sur la réelle authenticité de l'artiste serbe. Coïncidence ? Coup de com ? On penche clairement vers la deuxième solution, une théorie partagée par le YouTuber EdenLZ.

2023 L’attaque des clones https://t.co/htuxdk1619 — PHILLIPE LIN (@freezecorleone) July 14, 2023 Imaginez la promo de l’attaque des clones c’est de faire rapper que des clones de freeze dans tout les pays https://t.co/ZuilRks3v8 — EdenLZ (@EdenLZ_) July 15, 2023 Clairement, l'idée serait brillante donc totalement possible pour un rappeur et un crew qui ont toujours su soigner leur communication et la promotion de leurs projets. Intrld nous apprend ainsi qu'il existe "un argument supplémentaire" : "L’artiste ne suit qu’un seul compte sur Instagram, celui de Freeze Corleone."

La théorie des clones de Freeze Corleone est intéressante mais, pour le moment, cela ne reste qu'une théorie justement. Si jamais on voit apparaitre des "copies" du rappeur français venant d'autres pays, elle prendra tout de suite plus de consistance.