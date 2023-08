The Weeknd : sa série "The Idol" n'aura pas de saison 2

Décidément, c'est un flop jusqu'au bout...

Mauvaise expérience pour The Weeknd. La série "The Idol" que le chanteur canadien co-produit et dans laquelle il tenait l'un des rôles principaux est officiellement terminée, HBO n'ayant pas souhaité la renouveler pour une deuxième saison. Une décision à peine expliquée dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

"The Idol était l'un des programmes originaux les plus provocateurs de HBO, et nous sommes ravis de la forte réponse du public. Après mûre réflexion, HBO ainsi que les créateurs et producteurs de la série ont décidé de ne pas proposer une deuxième saison. Nous sommes reconnaissants envers les acteurs et les équipes pour leur travail incroyable."

Si les raisons de cette annulation ne sont pas explicitement données dans ce communiqué, elles sont facilement devinables. Il faut dire que dès la sortie du premier épisode, les critiques du public et des médias spécialisés étaient assez piquantes. Mauvais jeu d'acteur de la part de The Weeknd, scènes trop provoquantes et gênantes, hypersexualisation de l'héroine Jocelyn jouée par Lily Rose-Depp... rares étaient les retours positifs. La saison avait même été amputée d'un épisode, soit-disant pour des "changements créatifs" selon la production.

On retiendra tout de même de cette série quelques excellents morceaux extraits de la bande originale produite par The Weeknd comme "Popular" ou "Double Fantasy" en collaboration avec Future. Heureusement pour lui, le chanteur canadien a quand même d'autres cordes à son arc et saura sans aucun doute rebondir !