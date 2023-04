Un feat avec Future.

Alors que la série "The Idol" sera dévoilée lors du prochain Festival de Cannes, the Weeknd a dévoilé un nouveau morceau de la bande-originale de la fiction en featuring avec Future, "Double Fantasy". Il s'agit du titre qui reprend un titre de John Lennon et Yoko Ono. Il a été joué en exclusivité lors du premier week-end de Coachella pendant le set de Metro Boomin.