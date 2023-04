La série sortira le 4 juin.

La série avec The Weeknd, "The Idol" a enfin une date de sortie et une toute nouvelle bande-annonce. Elle arrivera sur HBO le 4 juin prochain et on espère en France dans la foulée. Dans le teaser, on y voit le personnage joué par le Canadien essayer d'aider celui joué par Lily-Rose Depp à revenir dans la pop comme une "bad girl" alors que des liens amoureux se nouent entre les deux.