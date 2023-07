The Weeknd : sa tournée devient une des plus rentables de la décennie

Son "After Hours Til Dawn Tour" est un carton mondial.

La tournée des stades d’Abel aka The Weeknd continue de battre des records. Sold out partout, elle est désormais parmi les plus lucratives de ces dernières années, cumulant des centaines de millions de dollars.

Certains disent qu’il domine le milieu musical et n’ont peut-être pas tort. Si la tentative de l'artiste à la télévision, notamment, avec sa série "The Idol" n’a pas eu le succès escompté, en ce qui concerne la musique, c'est un habitué des records. Lui qui, aujourd’hui, fait aussi bien que Michael Jackson, il prouve qu'il au top de sa carrière, notamment avec sa tournée "After Hours Til Dawn".

Son passage à Londres pour deux concerts, les 7 et 8 juillet, lui ont permis d’exploser la jauge du London Stadium. En effet, 160 000 personnes au total ont répondu présent, un record. En comptant les 148 millions de dollars gagnés depuis le début de sa tournée en Amérique de Nord et en y ajoutant les premières recettes de sa tournée en Europe et en Amérique latine, The Weeknd a maintenant dépassé les 350 millions de dollars de recettes. "After Hours Til Dawn Tour" est donc une des tournées les plus rentables de la décennie. La quatrième plus rentable plus exactement. Devant lui, on retrouve les tournées de Taylor Swift, Bad Bunny ou encore le "Renaissance Tour" de Beyoncé qui pourrait devenir la tournée la plus lucrative de tous les temps, surpassant même Elton John.

Comme le disait le président des tournées de Live Nation, Omar Al-joulani, au magazine Variety : "C’est incroyable de voir The Weeknd franchir cette étape, alors qu’il n’est même pas à la moitié de sa massive tournée européenne à guichets fermés". Et effectivement, elle n’est pas encore terminée. Les chiffres (et les billets verts) vont donc encore grimper. Il constatait également : "Ce moment historique à Londres montre la fanbase globale qu’il a bâti au fil des ans".

La preuve :