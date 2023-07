Dr. Dre : pourquoi il n'a jamais travaillé avec Prince, Michael Jackson ou Stevie Wonder ?

Il ne voulait pas casser le mythe.

Dr. Dre est en verve en ce moment et n'est pas avare de révélations. Dans le cadre de son interview avec Kevin Hart dans le cadre de son talk-show "Hart to Heart", il a notamment déjà raconté qu'il n'était pas chaud pour se lancer dans la création de son premier album solo, "The Chronic" et a donné son avis sur la nouvelle génération qui domine le rap actuel. Autant de sujets passionnants qu'il a continué à dérouler en expliquant pourquoi, malgré de nombreuses sollicitations, il n'a jamais travaillé avec des génies de la musique comme Prince, Michael Jackson et Stevie Wonder.

"Ils m’ont demandé de travailler avec eux et je me suis demandé ce que j’allais bien pouvoir faire avec eux. Ce sont mes putains de héros. […] Je ne voulais pas affecter ce que je ressentais pour ces artistes extraordinaires.”

Il ne voulait pas casser le charme entre lui et ses idoles et surtout prendre le risque d'être déçu. Et puis, il a expliqué que lui, ce qu'il aimait, c'était travailler avec de jeunes artistes et, en quelque sorte, polir le diamant brut comme avec Snoop Dogg ou Kendrick Lamar plus récemment.

“Toute ma vie et ma carrière ont consisté à travailler avec de nouveaux artistes. C’est ce que j’aime. […] Quand ces rappeurs entrent dans la pièce la première fois, ce sont des boules d’argile. Vous pouvez les former et en faire ce que vous voulez. C’est ce que je cherche. Les autres, en particulier mes héros, arrivent avec un plan préétabli sur la façon dont la musique doit sonner. Je ne peux pas explorer plus loin que leur univers.”

Dre - Stevie Wonder ou Dre - Michael Jackson, franchement on aurait signé des deux mains mais on ne peut pas dire que notre bon docteur s'est trompé quand on voit ce qu'il a pu faire d'Eminem, de Snoop ou de Kendrick.