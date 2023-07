Dr. Dre n'était pas convaincu de devoir faire "The Chronic"

"The Chronic" de Dr. Dre est sans doute un des plus grands classiques de l'histoire du hip-hop.

The D.O.C a dû insister.

Et dire qu'il a fallu le pousser ! Imaginez un monde parallèle sans "The Chronic" de Dr. Dre. C'est tout une histoire qu'il aurait fallu repenser... Inimaginable n'est-ce pas ? Et pourtant, cela a bien failli arriver comme l'a confié notre bon docteur dans une interview avec Kevin Hart pour sa série Hart To Heart sur Peacock. En effet, il n'était pas convaincu par l'idée d'un album solo et il a fallu le pousser pour qu'il s'y mette et qu'il entre en studio... Une anecdote incroyable !

Dre a commencé en expliquant que les dernières années de N.W.A avaient été compliquées et qu'il avait pris ses distances avec le groupe.

"La différence, c'est qu'il y avait de l'argent et des affaires et cela a séparé l'amitié. J'ai dû me séparer d'Eazy-E parce qu'il a décidé de prendre une route différente. Ice Cube était déjà parti, alors je suis resté tout seul. Je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais faire. Je sais juste que j'ai du talent."

Dre a poursuivi en disant que son ami proche et collaborateur, The D.O.C., lui avait dit qu'il devait simplement entrer en studio et commencer à créer, le convaincant de réaliser son premier album en tant qu'artiste solo.

"Un de mes amis proches, The D.O.C, m'a convaincu de faire l'album Chronic. Ce n'était pas ma décision, on m'a convaincu de le faire. J'y suis allé parce que je sentais, à ce moment-là, que c'était une situation de vie ou de mort."

Dr. Dre a finalement sorti "The Chronic" le 15 décembre 1992. L'album a atteint la troisième place du Billboard 200 et a engendré deux singles qui sont entrés dans le top 10 du Hot 100 avec "Nuthin 'But a 'G' Thang" (n°2) et "Dre Day" (n°8). "Let Me Ride", quant à lui, a valu à Dre son tout premier Grammy Award. Au-delà de son succès commercial et des critiques élogieuses, l'album est largement reconnu pour avoir élevé le son du hip-hop et aidé la côte ouest à détrôner New York en tant que région dominante du genre à l'époque, tout en influençant les générations de rappeurs à venir.

Le monde peut donc dire merci à The D.O.C ! Plutôt deux fois qu'une !