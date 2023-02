Dr. Dre : "The Chronic" va ressortir sur les plateformes et en physique pour fêter ses 30 ans !

Attention, instant classique !

Attention, événement. "The Chronic", l'album mythique de Dr. Dre, un opus qui est également son premier album solo fête ses 30 ans. Et de quelle manière ! Le projet qui était quasiment introuvable en physique (ou alors à des prix incroyables) et qui n'apparaissait plus sur les plateformes de streaming va ressortir sous tous les formats possibles ! Si ça ce n'est pas une bonne nouvelle ! Pour le format physique, il faudra attendre encore un petit peu puisque les CD seront disponibles à partir du 21 avril mais les précommandes sont d'ores et déjà possibles.

Un peu d'histoire pour les rares qui ne connaitraient pas l'histoire. Dr. Dre est devenu une légende en seulement trois ans grâce au succès interplanétaire de son groupe mythique N.W.A. Alors que le groupe splitte, notre bon docteur sort son premier album solo le 15 décembre 1992 , le légendaire "The Chronic" qui installe le G-Funk comme un style dominant et qui suivra Dre et ses collègues de la West Coast pendant des années. C'est aussi sur ce disque que l'on voit apparaître celui qui est aujourd'hui un monument, Snoop Dogg sur le tube imparable "Nuthin But a G Thang" ou encore sur "Let Me Ride".

L'album est un tel classique qu'en 1998, The Source le classe évidemment parmi les 100 meilleurs albums de rap de l'histoire. Rolling Stone le classe à la 138e place des "500 plus grands albums de tous les temps" et à la deuxième place des "100 meilleurs albums des années 1990". En 1993, Spin l'a classé 2e de son top des albums de l'année. Un peu moins d'un an après sa sortie, "The Chronic" était certifié triple disque de platine par la RIAA. Autrement dit, c'est un monument du rap américain qui fait son grand come-back.

Streamez-le, achetez-le mais au moins, écoutez-le si vous ne le connaissez pas. On ne peut tout simplement pas passer à côté quand on est fan de rap !