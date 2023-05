Young Thug transporté en urgence à l'hôpital

Petite frayeur pour Young Thug ! Alors qu'il était en pleine audience au tribunal, le rappeur d'Atlanta a été transporté à l'hôpital pour une "urgence médicale". Pour le moment, aucune précision sur son état de santé n'a été partagée. On sait juste que Thugger serait resté hospitalisé pendant quelques heures, avant de pouvoir finalement retourner au tribunal. Pour son avocat Keith Adams, c'est d'ailleurs à cause de ses conditions de détention que le rappeur aurait des complications médicales.

"Je sais qu'il a eu des difficultés du même genre à la prison du comté de Cobb il y a quelques mois, et je suis donc évidemment préocuppé par son bien-être. [Young Thug] est privé de sommeil, obligé de se réveiller les jours d'audience entre 3 et 4h du matin et ne pas dormir plus de cinq heures par nuit. A la fin de la semaine, [Young Thug] a du mal à suivre tout ce qu'il se passe dans cette affaire."