Young Thug : son procès tourne au chaos !

Et le pire, c'est que cela ne le concerne pas...

Pas un jour ne se passe dans le procès RICO de Young Thug sans qu'il y ait une nouvelle révélation. Mais attention, pas une révélation qui ferait faire un bond extraordinaire à l'affaire mais plutôt une dinguerie qui perturbe le bon déroulement de l'audience. Ainsi, récemment, un des accusés a conduit hors du tribunal car il aurait eu de la weed dans ses poches tandis qu'un des avocats de la défense a été inculpé pour plusieurs délits, comme celui d'agression et de trafic alors qu'il portait un sac entier rempli de pilules à l'origine douteuse... Tout ça a entrainé un énorme chaos et même le Thugger a paru surpris par cette situation comme on peut le voir sur une vidéo qui prêterait à sourire s'il ne jouait pas sa vie.

Le procès YSL RICO à Atlanta traîne en longueur et pas un seul juré n'a été sélectionné depuis trois mois que le processus a débuté. Jeudi 20 avril, la salle d'audience a été le théâtre d'un drame lorsqu'un des avocats de l'affaire YSL, Anastasios Manettas, a été arrêté juste avant le début de l'audience, selon le média local d'Atlanta WSB-TV. Manettas aurait été pris avec des pilules sur ordonnance et aurait jeté son téléphone portable sur un officier de police. Il a été inculpé immédiatement.

Manettas représente Miles "Slato" Farley, l'une des 28 personnes figurant dans l'acte d'accusation. L'arrestation de l'avocat intervient juste un jour après que l'accusé Rodalius Ryan a été emmené hors de la salle d'audience parce qu'il était soupçonné d'être en possession de marijuana. Celui-ci s'est mis à crier alors qu'il rentrait dans la salle d'audience. Résultat, Au moins trois personnes ont été menottées et escortées hors de la salle d'audience, mais on ne sait pas s'il s'agissait de spectateurs ou d'accusés dans l'affaire.

Un peu plus tôt, une vidéo a montré l'un des avocats d'YSL insultant tandis que quelques semaines plus tôt un des jurés potentiels a été arrêté alors qu'il tentait de filmer l'intérieur de la salle d'audience et a été condamné à trois jours de prison.

Le procès s'annonce déjà très long à cause de la complexité de la procédure et du nombre de personnes impliquées, mais si en plus, les gens et notamment les avocats font n'importe quoi, Young Thug n'est pas près d'être fixé sur son sort...