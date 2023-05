Hatik : Diam's lui a confié des "paroles très sages"

Hatik n'a jamais caché son admiration pour Diam's. Ce que l'on savait moins, c'est que les deux artistes sont régulièrement en contact et que la rappeuse retirée du game a donné des conseils à son cadet afin qu'il se préserver. Celui qui va bientôt sortir un nouvel album s'est confié à ce sujet dans l'émission "C à vous" sur France 5.

"Je lui parle souvent : on est souvent en contact elle et moi elle a toujours des paroles très sages à me fournir à chaque fois qu’on a des conversations. J’ai toujours en tête la première fois où on avait parlé : « tu m’as l’air d’être une belle personne, fais attention à toi ce milieu peut te bouffer et peut te faire beaucoup de mal même si tu as l’impression que ça te fait du bien. Force est de constater qu'elle avait un petit peu raison sur pas mal de choses..."