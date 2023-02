Un nouveau morceau puissant.

Plus d’un an après la sortie de "noyé : vague à l’âme (Suite et fin)", Hatik est de retour. Il lance le début d’une nouvelle ère avec un single intitulé "niyya". Dans un clip cinématographique qui s’apparente être le premier chapitre d’une nouvelle aventure, le rappeur déverse un rap puissant et mélancolique.