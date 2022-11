Diam's ne reviendra pas dans la musique

Elle a fait une mise au point sur les réseaux.

En parallèle de la sortie de son documentaire, "Salam" sur Amazon Prime, Diam's a aussi sorti des titres qui composent la bande-originale du film sur les plateformes de streaming, de quoi laisser espérer à ses fans un retour prochain dans la musique. Mais Mélanie, lors d'un question-réponse sur les réseaux a tenu à mettre les points sur les i et à doucher l'enthousiasme de ses fans : non, elle ne reviendra pas dans la musique. Pour plus de clarté encore, elle en a fait un post sur ses réseaux et malheureusement pour nous, sa décision est prise.

À la question qui revient souvent : « Est-ce vrai que tu as sorti un nouvel album ? ». J’ai répondu sur Instagram

Et sa réponse, la voici :

"Comme je l'ai dit dans 'Salam', je ne reviendrai plus dans le monde de la musique. Donc, non, il ne s'agit absolument pas d'un nouvel album. Il s'agit de la bande-son de mon film 'Salam' qui a été mise en vente et en ligne."