Diam's publie un album surprise !

Le retour de la patronne.

Toute la France du rap avait ressenti la même peine quand Diam's, en 2012, avait annoncé la fin de sa carrière de rappeuse. Celle qui a été une des plus grosses vendeuses de toute l'histoire de cette musique avait quitté le game subitement, juste après la sortie de son autobiographie, en laissant le public et ses nombreux fans sur leur faim. Désormais tournée vers la religion et d'autres centres d'intérêts, on pensait tous qu'on ne la reverrait jamais dans le game. Et pourtant !

Après la sortie de son film "Salam" l'année dernière, long-métrage dévoilé au Festival de Cannes, tous les fans de la rappeuse étaient ravis de revoir Mélanie. Et cette semaine, on a encore eu une double surprise, puisque "Salam" est désormais disponible sur Prime Vidéo, et surtout, l'album de la bande originale du film est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Un projet de dix titres inédits, qui ne constituent pas n album de rap à proprement parler, mais plutôt des textes lus par Diam's.

Des mots poignants et assez touchants, posés sur de la mélodie, et qui parlent donc évidemment du parcours de Diam's assez unique, avec une ascension assez rapide, une célébrité qui la dépasse, avant de la consommer totalement (pensées suicidaires, envie de fuir). Dans le film il y a également des témoignages de beaucoup de proches de Diam's, venus témoigner du parcours complètement unique d'une des plus grandes stars de la musique en France. Si jamais vous êtes chauds, tout le projet est dispo en fin d'article !