Diam's prête à sortir un nouveau livre ?

Elle a encore beaucoup à nous dire.

Depuis l’annonce de la fin de sa carrière au début des années 2010, Diam’s a été jusqu’aujourd’hui l’auteure de deux livres. Mélanie Georgiades, de son vrai nom, publie son premier ouvrage intitulé “Diam’s, autobiographie” en 2012, quelque temps après avoir quitté la musique. Trois après, elle revient avec un nouveau livre qui est en réalité une deuxième autobiographie qui porte le nom de “Mélanie, Française et musulmane”.

Cette année, Diam’s a créé l’évènement avec la sortie de son documentaire le 27 mai dernier. “Salam” est le titre du biopic qu’elle a réalisé avec l’aide de Houda Benyamina et Anne Cissé. Ce documentaire-confession retrace le parcours de la rappeuse, qui connaît le plus gros succès incontesté en France, de manière sincère et touchante. “Salam” a d’ailleurs été présenté en avant-première au Festival de Cannes 2022, avant d’être diffusé sur la plateforme BrutX.

Ce mardi 21 juin, l'artiste d’origine chypriote et passionné d’écriture, était particulièrement active sur Instagram où elle s’est prêtée au jeu des "Questions/Réponses" avec ses abonnés. Suite à ces interactions, Mélanie-Diam’s a annoncé en story l’éventuelle prochaine sortie d’un nouveau projet littéraire en évoquant ce que pourrait contenir ce livre, si toutefois elle parvient à le terminer.