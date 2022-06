Diam's violemment clashée par Matt Houston

Apparemment, sa dernière interview n’a pas plu au chanteur de R&B.

Matt Houston est sous le feu des projecteurs depuis quelques jours. En cause ? Sa violente réaction suite à l’interview de Diam’s pour Brut. Ses insultes sont très mal passées…

Depuis que Mélanie Georgiades, de son vrai nom, a annoncé son retour (derrière la caméra), son nom est sur toutes les lèvres. Et pour cause, l’ancienne rappeuse a présenté "Salam" en avant-première au Festival de Cannes. Ce film-documentaire qu’elle a écrit et co-réalisé raconte son histoire, sa carrière, sa vie de mère, sa conversion à l’islam, ses choix ou comme elle dit, "sa vérité". Voilà une décennie que l’artiste a quitté le rap game, donc ce retour à travers le cinéma fait la une de l’actualité depuis plusieurs semaines.

Si des personnalités comme Vitaa lui ont rendu un brillant hommage, notamment après avoir vu le documentaire (elle fait partie des privilégiés qui l’ont regardé en avant-première), d’autres se sont lâchés en insultes. Matt Houston par exemple, a fortement réagi après une interview de l’interprète de "La boulette". En effet, cette dernière a donné une interview de 40 minutes au média Brut pour faire la promotion de son film. Elle qui se fait très rare, elle a accepté de se livrer, sans filtre. Si l’entretien s’est avéré être plein d’émotion, la réaction du chanteur était aux antipodes des propos de Diam’s.

Sur Instagram, le chanteur R&B a partagé un screen de l’interview et légendé : "Achète un plaid et va n*quer ta mère. Nan mais". Une réaction extrêmement violente qui a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux, Twitter en tête de liste. Si la story a rapidement été retirée, le mal était fait et les internautes ont clashé sans retenue Matt Houston. Entre de l’incompréhension, des accusations de recherche de buzz ou de jalousie et des insultes, celui qui avait clashé Matt Pokora dans le passé en a pris pour son grade.

🚨 Matt Houston s'explique suite à son clash et à la polémique du documentaire de Diams sur Brut ✅ pic.twitter.com/yvnyeyZaKS — ⚠️FICK🅾 TV ©📺✪ (@FickoTv) May 27, 2022

Matt Houston qui clash Diam's... Mais c'est quoi son problème à lui ??? — Coco (@Shenaour) May 27, 2022

Il est sérieux ce n-word de maison Matt Houston à maroner tel un vieillard en EHPAD. Même 10 ans dans l’ombre Diam’s fume toute ta carrière. Ton rnb2rue bloqué sur une génération là. Vas en brousse ! — Latifa (@LaatMwanzaziyO) May 27, 2022

Matt Houston il parle mal de Diam’s alors que les rares faits d’arme de sa carrière c’est le générique de Secret Story et le fait d’avoir interdit à M Pokora de s’appeler Matt Pokora. Va boire ta tisane et va regarder Slam, papy. — Emilie (@Emilijkl) May 27, 2022

Je vous vois appeler au boycott de Matt Houston depuis deux jours après ses propos injurieux et islamophobes sur @melanie_diams mais en fait vous voulez boycotter quoi au juste parce que j’ai voulu faire comme vous mais j’ai rien trouvé 🤷🏻‍♀️ — Feïza Ben Mohamed (@FeizaBM) May 28, 2022

Matt aurait peut-être mieux fait de garder ses pensées pour lui. Les commentaires ont été si virulents qu’ils l’ont poussé à s’expliquer et à présenter ses excuses. La star a choisi d’utiliser le média Flickotv pour se justifier à travers une vidéo, qu’il a partagé sur sa page Instagram. Il explique :

"Depuis quand j’ai un problème avec quelque religion que ce soit ? Vous mélangez tout. C’est à elle que je m’adresse après avoir vu son interview, pas à une religion. (…) Moi, je parlais d’un plaid pour qu’elle aille se reposer".

Des excuses qui n’ont pas vraiment convaincu. C’est peut-être pourquoi il a ajouté dans un second post : "L’erreur est humaine…le plus dur dans la vie est de reconnaître ses torts. J’ai fauté et je m’en excuse. Paix sur vous et sur Mélanie".

En effet l’erreur est humaine, mais bon courage à lui pour se remettre d’un tel bad buzz.