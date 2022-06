Diam's : Vitaa lui rend un émouvant hommage

Après avoir vu son documentaire.

Vitaa et Diam's sont amies. Le changement de vie de Mélanie n'a rien changé à leur situation. Sans doute se voient-elles moins, sans doute ont-elles moins de contacts mais l'amour et le respect qui existent entre elles n'ont pas bougé. La preuve, alors qu'elle a fait partie des privilégiés qui déjà pu voir le documentaire de l'ancienne rappeuse présenté à Cannes, Vitaa a publié un long message d'amour et d'amitié à propos de sa "soeur".

"Ce soir, j'ai eu l'immense privilège de voir le documentaire de ma soeur Diam's et je ne saurais retranscrire avec des mots ce que j'ai ressenti tellement j'ai été bouleversée... À vous qui l'aimez, l'avez écoutée, supportée ou détestée... Allez le voir, vous comprendrez. Je t'aime ma soeur et je suis tellement fière de celle que tu es devenue."

Une déclaration qui n'a pas laissé Diam's insensible puisqu'elle l'a repartagée avec un coeur blanc qui palpite.

Un témoignage fort qui a dû conforter Diam's sur le bienfondé de sa démarche : raconter elle-même son histoire et ne laisser personne travestir la vérité.