Diam's dévoile la bande annonce de "Salam"

Un documentaire autobiographique qui retrace sa carrière.

La légende du rap français Diam's dévoile aujourd'hui la bande-annonce de son documentaire "Salam". Ce film a pour but de retracer sa carrière et d'éclairer les raisons de son départ inattendu de la scène musicale. Diffusé en avant-première au Festival de Cannes ce vendredi 26 mai, le documentaire "Salam" sera dévoilé au public dans les salles de cinéma les 1er et 2 juillet prochain. En attendant on vous dévoile les premières images du film :