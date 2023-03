Orelsan explique son choix de rejoindre Sony Music

Un choix créatif et un choix du cœur.

Orelsan vient de quitter son label Wagram Music pour rejoindre Sony Music France. Une décision qu’il a expliqué lors d’une conférence de presse.

Grande annonce et gros changement cette semaine pour Orelsan et son équipe. Le rappeur a décidé de rejoindre le label RCA appartenant à Sony Music Entertainment France. Un gros coup pour SMEF qui accueille donc dans ses rangs, un artiste incontournable du rap game en France, multi-récompensé et même nommé Chevalier des Arts et des Lettres. Ses futurs projets seront donc dorénavant distribués et promus par la maison Sony, mais la collaboration ne s’arrête pas là.

L’artiste, tout comme Sony, a de grandes ambitions et souhaite également diversifier ses projets créatifs. La sortie du documentaire de son frère Clément Cotentin "Montre jamais ça à personne", ou encore son jeu vidéo Civilisation Fighters dévoilé à la sortie du projet "Civilisation", prouvent qu’Orelsan aime toucher un peu à tout. Et c’est justement cette volonté de mélanger les genres qui l'ont poussé vers Sony. Lors d’une conférence de presse suite à la signature, il expliquait :

"C’est cool, on est méga content de travailler avec Sony. […] Aussi parce que le côté un peu mélange de plateformes, jeux vidéo, cinéma, musique, c’est vraiment quelque chose qu’on a envie de travailler".

Puis poursuit :

"On a aussi fait le choix de travailler avec Sony parce qu’on avait déjà travaillé avec certains de leurs artistes. On avait bossé avec Gazo, avec Vald. À chaque fois, c’était l’occasion de voir les équipes et on s’est rendu compte qu’on s’entendait super bien avec eux donc c’est important pour nous."

Donc ce choix est aussi un choix du cœur et on n'en attendait pas moins d’Orelsan. On a hâte de voir ce que cette nouvelle collaboration va donner.