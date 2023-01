Gunna : le cofondateur d'YSL l'accuse d'avoir balancé

Mauvaise période pour Gunna.

S'il assurait récemment sa fidélité à Young Thug et YSL, certains pensent autrement. C'est le cas de Mondo, le co-fondateur du label, qui s'est exprimé sur le sujet en interview.

Plus les jours passent, et plus Gunna perd chacun de ses soutiens. Ce week-end encore, le cofondateur de YSL, Mondo, a pris la parole sur le cas du rappeur. Invité sur le Ugly Money Podcast, on a en effet demandé à Mondo de dire ce qui lui passait par la tête à l'écoute de différents mots. Et quand l'animateur lui a tout simplement dit "Gunna", le cofondateur du label a lâché un long soupir, avant de délivrer son avis sur le rappeur, et sur le deal que ce dernier a accepté pour sortir de prison.

"La seule réponse à ça...c'est que mon gars a fait ce qu'il a fait ce qu'il a fait. [...] Je parle personnellement, je sais ce qu'il se passe. Mec, tu n'es pas censé faire ça mon frère. Ceux qui ont du bon sens, tous ceux qui ont été dans la rue le savent, tu ne dois pas faire des merdes comme ça. C'était un bon gars, mais certaines histoires vous font faire de la merde. [...] Mec, tu as dépassé les bornes."

Des propos relativement assez flous et modérés de la part de Mondo. De quoi donner envie à l'animateur de lui tirer les vers du nez, lui demandant clairement s'il considère Gunna comme une balance, comme certains ont déjà pu l'affirmer.

"Tu as pris un accord disant que tu es le frère du principal artiste, que tu sais que c'est un gang, et qu'en plus, tu as été pris pour un truc que tu n'as pas fait. Qui fait des conneries comme ça ? [...] Ce gars a paniqué."

Si même l'un des boss de YSL accuse Gunna d'avoir trahi le label, les mois à venir risquent d'être très compliqués pour lui...