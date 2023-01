Kendrick Lamar, Drake, si les rappeurs américains étaient des superhéros Marvel

On adore le concept.

Un internaute a imaginé à quoi ressemblerait le rap game US sous la forme de superhéros et a partagé le résultat sur Instagram. Le résultat est plutôt impressionnant.

Au fil des années, les connexions ont été nombreuses entre les artistes américains et l’univers Marvel. Si Rihanna a réalisé la BO du deuxième Black Panther, avant elle, c’est Kendrick Lamar qui avait donné sa voix au premier volet. Plus récemment, la légende Notorious B.I.G a été immortalisée sur la couverture d'une nouvelle bande dessinée (en édition limitée) issue de l'univers Deadpool. Vous l’aurez compris, Marvel sait attirer le rap game et ce dernier, répond généralement présent lorsqu’une collaboration se présente.

Cependant, les internautes aussi regorgent d’idées originales, pour notre plus grand plaisir. Un Américain nommé Dunnie West, a partagé sur Instagram ses créations mélangeant artistes et superhéros. Avec l’aide d’une intelligence artificielle, il a laissé parler son côté créatif pour transformer un bon nombre de rappeurs en superhéros. Résultat, on retrouve Lil Baby en Captain America, Drake en Thor, Kendrick Lamar en Black Panther (forcément) ou encore, Donald Glover aka Childish Gambino en Doctor Strange. Dunnie West a accompagné son post de la légende :

"Je m’amusais et je me suis demandé ce que ça donnerait si les rappeurs jouaient des rôles de superhéros. Travailler avec une IA était intéressant, j’ai passé beaucoup de temps à peaufiner certains détails pour faire les personnages comme je les imaginait dans ma tête. Définitivement une expérience enrichissante".

Effectivement, les détails sont impressionnants ce qui donne un rendu très réussi. Maintenant, on en veut plus !