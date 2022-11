Biggie rejoint Deadpool dans un Marvel pour fêter son cinquantième anniveraire

Biggie a été immortalisé sur la couverture d'une nouvelle bande dessinée en édition limitée issue de l'univers Deadpool pour célébrer ce qui aurait été son 50e anniversaire. Marvel Comics a ainsi révélé la couverture, le même jour que Deadpool (2002) #1 a été mis en vente. L'hommage artistique a été créé par l'artiste Ken Lashley en partenariat avec hustl., une agence de sport et de divertissement spécialisée dans le développement d'objets de collection uniques en édition limitée. La première apparition de B.I.G. sur une couverture de Marvel le montre assis sur un trône à Times Square, avec Deadpool le regardant par-dessus son épaule.

La couverture comprend également un tapis rappelant le motif du pull Coogi de Biggie, un ghetto blaster et des photos du rappeur et de Deadpool reproduites sur les écrans de Times Square.

L'un des dirigeants de hustl., Keri Harris, s'est réjoui de ce travail dans un communiqué.

"Biggie et le hip-hop ont eu 50 ans cette année, alors nous chez Hustl., nous étions absolument ravis de travailler avec Marvel pour créer cette variante. C'est notre façon de rendre hommage à l'une des plus grandes et des plus influentes icônes du hip-hop de tous les temps."

A noter que ce n'est pas la première fois que Marvel présente des artistes hip-hop sur des couvertures de variantes aux côtés de certains de leurs plus grands personnages. Birdman est déjà apparu sur une couverture en édition limitée du numéro 11 de "The Amazing Spider-Man", tandis qu'Eminem a fait la couverture de la variante "Mighty Avengers # 3". En 2015, Marvel a également lancé une série avec ses personnages revisitant des covers mythiques d'albums de rap. On a ainsi pu voir Deadpool sur la cover de l'album de Wale, "Attention Deficit", Spiderman sur "Life Is Good" de Nas, une verson d'"Illmatic" par Miles Morales ou Ant-Man sur "Ready to die" de Biggie.