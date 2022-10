Rihanna annonce son retour en musique pour la BO de "Black Panther"

C'était devenu un serpent de mer : un nouveau titre de Rihanna. Finalement, la (très longue) attente va prendre fin ce vendredi 28 octobre 2022 avec la sortie du single "Lift Me Up". Elle l'a elle-même indiqué sur les réseaux sociaux, consciente de l'attente fiévreuse chez ses fans.

Ce nouveau single n'est pas tiré d'un album de la Barbadienne (cela aurait été trop beau) mais de la bande-originale du prochain film Marvel, "Black Panther : Wakanda Forever". "Lift Me Up" a été écrit en hommage à la vie et à l'héritage extraordinaires de Chadwick Boseman par Tems, l'oscarisé Ludwig Göransson, Rihanna et Ryan Coogler.

Au sujet de ce morceau, Tems a déclaré dans le communiqué de présentation.

"Après avoir parlé avec Ryan et entendu sa direction pour le film et la chanson, je voulais écrire quelque chose qui dépeint une étreinte chaleureuse entre toutes les personnes que j'ai perdues dans ma vie. J'ai essayé d'imaginer ce que ça ferait si je pouvais chanter pour eux maintenant et exprimer à quel point ils me manquent. Rihanna a été une source d'inspiration pour moi, donc l'entendre porter cette chanson est un grand honneur."

Quand on parle d'événement, on ne galvaude pas les mots. Rihanna n'a rien sorti depuis des années, depuis son dernier album "Anti" en 2016 exactement. Mais il semble qu'elle revienne peu à peu à la musique après avoir connu une grande réussite dans le business. En effet, elle a également été choisie par la NFL pour performer à la mi-temps du prochain Superbowl, ce qui représente sans doute la plus grande scène du monde autrement dit, ce serait l'endroit idéal pour faire un retour (très) remarqué !