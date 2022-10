Rihanna devrait avoir deux morceaux sur la BO de "Black Panther 2 : Wakanda Forever"

Le retour de RiRi semble imminent !

C'est officiel, "Black Panther 2 : Wakanda Forever" sortira au cinéma le 9 novembre prochain. Quatre ans après la première partie, c'est sans aucun doute le film le plus attendu de cette fin d'année 2022, et sa bande originale aussi. Parmi les artistes que l'on pourrait retrouver dessus : Rihanna.

Alors qu'elle a été annoncée pour assurer le mi-temps du Superbowl 2023 en février prochain et qu'elle serait en pleine préparation d'un album et d'une tournée, Rihanna semble plus que jamais préparer son retour. Hier encore, une autre bonne nouvelle s'est rajoutée à ces deux annonces. Selon le média HitsDailyDouble, RiRi aurait enregistré deux morceaux pour la bande originale du film "Black Panther 2 : Wakanda Forever", qui sortira le 9 novembre au cinéma.

Il est vrai qu'en dehors du film, la bande originale qui l'accompagne est elle aussi très attendue. On se souvient de l'album produit par Kendrick Lamar qui accompagnait le premier volet, et sur lequel on retrouvait énormément d'artistes comme The Weeknd, Future, Travis Scott, SZA, 2 Chainz, ou encore Swae Lee. Si cet projet avait été à l'époque produit par Top Dawg, celui pour "Wakanda Forever" devrait être produit par Def Jam et Roc Nation, label sur lequel Rihanna est justement signée.

Pour rappel, Rihanna n'a sorti aucune nouvelle musique depuis son album multi-platine "Anti", publié en 2016. Sa dernière apparition officielle était en 2020 sur le titre "Believe It" de PartyNextDoor. Plus que jamais, l'attente semble bientôt toucher à sa fin !